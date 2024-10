Em primeiro turno acirrado em São Paulo, Nunes e Boulos superam Marçal e vão ao segundo turno

Atual prefeito da capital recebeu 29,48% dos votos contra 29,07% do candidato do PSOL; segundo turno das eleições acontece no dia 27 de outubro

Montagem: Estadão Conteúdo Ricardo Nunes e Guilherme Boulos



Com 99,52% das urnas apuradas, a cidade de São Paulo terá um segundo turno entre Ricardo Nunes (MDB) e Guilherme Boulos (PSOL). O atual prefeito da capital paulista venceu o primeiro turno com 29,49% dos votos, contra 29,06% de Boulos. Pablo Marçal, do PRTB, ficou em terceiro lugar com 28,14%, seguido por Tabata Amaral (PSB), com 9,93%. José Luiz Datena, que antes de se candidatar a prefeitura de São Paulo aparecia entre os principais nomes na corrida eleitoral, teve um baixo número de apoiadores. Recebeu pouco mais de 100 mil votos, O Instituto Paraná Pesquisas já apontava uma eleição acirrada entre Nunes, Boulos e Marçal. A corrida chegou à reta final indefinida. Na última pesquisa, divulgada na sexta-feira (4), eles estavam tecnicamente empatados, mas com o atual prefeito na liderança. Neste domingo (6), não foi diferente. A contagem das urnas marcavam mais de 99% e ainda não era possível cravar quem estaria no segundo turno devido à pequena diferença entre eles.

Essa dificuldade se deu devido ao crescimento de Marçal nos últimos dias de campanha. Ele cresceu nas pesquisas e criou um clima de apreensão nas campanhas de Nunes e Boulos, já que ambos corriam o risco de serem substituídos pelo influenciador e ficarem de fora do segundo turno. O resultado das eleições mostra uma polarização na capital paulista entre o ex-presidente Jair Bolsonaro, apoiador de Nunes, e do mandatário, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que apoia Boulos. Apesar do apadrinhamento, a presença deles nas campanhas dos candidatos foi menos ostensiva do que se pretendia, o que acabou por esvaziar o caráter nacional da eleição na capital paulista, antes pintada como um terceiro turno da polarização entre lulistas e bolsonaristas vista em 2022.

O segundo turno das eleições acontece no dia 27 de outubro. Os candidatos têm agora mais três semanas de campanha para fazer alianças e angariar votos da população para conseguirem vencer. Ricardo Nunes, que chegou a prefeitura após a morte de Bruno Covas, tenta continuar como prefeito de São Paulo. Já Boulos, que já foi deputado, busca chegar ao cargo mais alto da cidade pela primeira vez. Essa é a segunda vez que ele se candidata. Em 2020, foi derrotado por Bruno Covas. Além do apoio do Lula, tem como vice Marta Suplicy, que já foi prefeita da capital e que integrou a gestão Nunes até o fim do ano passado.