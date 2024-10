Nunes diz que ‘seria bom’ ter tido presença maior de Bolsonaro em sua campanha

Apesar de pontuar a ausência do ex-presidente, o prefeito agradeceu o apoio de Bolsonaro e do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas

ANDRÉ RIBEIRO/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO - 06/05/2023 "Se ele tivesse tido mais tempo de vir, seria bom. Não teve, não tem problema nenhum", disse Nunes



O atual prefeito de São Paulo e candidato à reeleição, Ricardo Nunes (MDB), disse, neste domingo, 6, que gostaria de ter tido um apoio maior do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) à sua campanha. O prefeito agradeceu o apoio de Bolsonaro e do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos). “Ele participou da convenção, que foi super importante, ficou 3 horas e 40 minutos. Está dentro do que a gente esperava. Agradeço ao Bolsonaro e ao Tarcísio e a todos que estão nos apoiando”. Contudo, ele gostaria que Bolsonaro fosse mais presente. “Se ele tivesse tido mais tempo de vir, seria bom. Não teve, não tem problema nenhum”.

Na manhã deste domingo (6), o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, candidato à reeleição pelo MDB, cumpriu seu dever cívico ao registrar seu voto na Escola Estadual Dom Duarte Leopoldo, situada na zona sul da capital paulista. Acompanhado por sua esposa Regina, pelo governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, e por Tomás Covas, filho do ex-prefeito Bruno Covas, Nunes seguiu o protocolo de votação, que incluiu cumprimentar os mesários e assinar a lista de presença. Antes de se dirigirem ao local de votação, Nunes e Tarcísio participaram de um café da manhã na residência do prefeito, reforçando a parceria política entre ambos.

*Com informações do Estadão Conteúdo

Publicado por Marcelo Bamonte