Governo de São Paulo aciona Justiça contra campanha de Boulos

YURI MURAKAMI/FOTOARENA/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO O Poupatempo é uma marca registrada do Governo do Estado, lançada pelo ex-governador Mário Covas em 1995



O governo de São Paulo, sob a gestão de Tarcísio de Freitas, entrou com uma ação judicial contra a campanha de Guilherme Boulos, candidato à Prefeitura de São Paulo, devido ao uso não autorizado da marca Poupatempo em um programa de saúde. O Poupatempo é uma marca registrada do Governo do Estado, lançada pelo ex-governador Mário Covas em 1995. A administração estadual busca preservar a integridade da marca e está solicitando uma indenização de aproximadamente R$ 1.000 pelo uso indevido.

A iniciativa do governo estadual gerou críticas, especialmente porque outros candidatos em diferentes cidades do estado já mencionaram o Poupatempo sem enfrentar ações judiciais similares. No plano de governo de Boulos, ele propõe a criação do “Poupatempo da Saúde”, um local que reuniria diversos serviços de consulta, diagnóstico e exames, similar ao conceito original do Poupatempo, que centraliza serviços de documentação para a população.

Em nota oficial, o Poupatempo afirmou que o uso não autorizado da marca por terceiros configura uma violação dos direitos de propriedade intelectual e que a questão está sendo tratada com rigor. A campanha de Boulos, por sua vez, criticou a ação judicial, classificando-a como uma tentativa de censura e um ataque desesperado dos aliados de Ricardo Nunes, atual prefeito de São Paulo. A nota da campanha também acusou a administração atual de negligência com os serviços de saúde na cidade. O processo agora tramita na justiça, e a decisão sobre o uso do nome “Poupatempo da Saúde” ainda está pendente.

*Com informações da repórter Beatriz Manfredini

Reportagem produzida com auxílio de IA