Guilherme Boulos lidera em doações de campanha para prefeitura de São Paulo com R$ 44,6 milhões

O deputado federal Guilherme Boulos, do Psol, lidera a corrida pela Prefeitura de São Paulo com uma campanha que arrecadou R$ 44,6 milhões. Deste total, R$ 30 milhões foram doados pelo Partido dos Trabalhadores (PT), que, por sua vez, não possui um candidato próprio nesta eleição. Boulos conta com a ex-prefeita Marta Suplicy, também do PT, como sua vice na chapa. Em segundo lugar na arrecadação está Ricardo Nunes, do MDB, que conseguiu R$ 22 milhões, todos provenientes do fundo eleitoral. A deputada Tabata Amaral, do PSB, ocupa a terceira posição, com R$ 14,3 milhões, sendo R$ 13,2 milhões oriundos de seu próprio partido. Esses números refletem a mobilização dos partidos em torno de suas candidaturas.

Boulos já declarou despesas de R$ 2,1 milhões, com ênfase em gastos com materiais gráficos e campanhas nas redes sociais. Por outro lado, Nunes reportou um total de R$ 6,4 milhões em gastos, dos quais R$ 4 milhões foram destinados a ações publicitárias. Outros candidatos, como José Luiz Datena, do PSDB, e Pablo Marcial, do PRTB, também estão na disputa, com arrecadações de R$ 3,6 milhões e R$ 1,7 milhão, respectivamente. As informações sobre as doações de campanha são acessíveis ao público e podem ser consultadas no site do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). A prestação de contas parcial das campanhas deve ser apresentada entre os dias 9 e 13 de setembro, permitindo uma visão mais clara sobre o financiamento das candidaturas.

