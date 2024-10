Haddad vota em SP e diz que Marçal é um ‘estelionatário’

Partido dos Trabalhadores abriu mão de uma candidatura própria à prefeitura de São Paulo, e decidiu por criar uma aliança e apoio a Guilherme Boulos

WAGNER ORIGENES/ATO PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Haddad afirmou que tem um estelionatário concorrendo ao cargo de prefeito de São Paulo, referindo-se ao candidato Pablo Marçal



O ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT), votou na manhã de hoje (6) no colégio Catamarã, na zona sul de São Paulo. Ao sair do local de votação, Haddad afirmou que tem um estelionatário concorrendo ao cargo de prefeito de São Paulo, referindo-se ao candidato Pablo Marçal (PRTB). “Estamos na cidade mais representativa da América do Sul, não podemos aceitar um estelionatário. Espero da justiça eleitoral o maior rigor possível. Quem quer um jogo justo não pode aceitar um jogo sujo”, afirmou o ministro da Fazenda.

O Partido dos Trabalhadores (PT) abriu mão de uma candidatura própria à prefeitura de São Paulo, e decidiu por criar uma aliança e apoio a Guilherme Boulos (PSOL), na chapa com a ex-prefeita Marta Suplicy para vice.

*Com informações do Estadão Conteúdo

Publicado por Marcelo Bamonte