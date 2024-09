Instituto Paraná Pesquisas: Eduardo Pimentel (PSD) lidera em Curitiba com 32,1%

Se observada a rejeição, Roberto Requião leva o pior índice, com 33%; depois, é seguido, respectivamente, por Luciano Ducci e Maria Victoria, com 18,9% e 14%

O candidato Eduardo Pimentel (PSD) lidera a corrida eleitoral para a prefeitura de Curitiba (PR), segundo o instituto Paraná Pesquisas. O levantamento foi divulgado nesta quarta-feira (11), Para a realização desta pesquisa foi utilizada uma amostra de 800 eleitores. Tal amostra representativa do município de Curitiba atinge um grau de confiança de 95,0% para uma margem estimada de erro de aproximadamente 3,5 pontos percentuais para os resultados gerais. De acordo com a pesquisa, Pimentel tem 32,1% das intenções de voto. O político é o atual vice-prefeito da cidade e conta com os apoios do prefeito Rafael Greca (PSD), do governador Ratinho Jr. (PSD) e do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), cujo partido indicou o vice na chapa. Neste momento, Pimentel é seguido por Luciano Ducci (PSB), deputado federal que já foi prefeito da cidade e conta com os apoios do presidente Lula (PT) e de uma frente ampla de partidos da centro-esquerda, que tem 16% das intenções de voto.

Outras duas candidaturas se aproximam: a de Ney Leprevost (União) e do ex-governador Roberto Requião (Mobiliza). Leprevost soma, neste levantamento, 12,5% da preferência dos curitibanos. Requião, por sua vez, tem 10,9% das intenções de voto. Como a margem de erro, de 3,5 pontos percentuais, a disputa entre os três políticos é considerada acirrada. Pimentel, por sua vez, tem larga vantagem. Se observada a rejeição, Roberto Requião leva o pior índice, com 33%. Depois, é seguido, respectivamente, por Luciano Ducci e Maria Victoria, com 18,9% e 14%. De acordo com a Resolução-TSE n.º 23.600/2019, essa pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral sob o n.º PR-02748/2024 para o cargo de Prefeito.