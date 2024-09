Paraná Pesquisas: Gerson Pessoa (Podemos) lidera para prefeitura de Osasco com 56,5%

e observado o número de rejeição, Emídio de Souza é o candidato com maior número, seguido por Dr. Lindoso

O Instituto Paraná Pesquisas divulgou, hoje (10), sua pesquisa de intenções de voto para a prefeitura de Osasco. Na primeira colocação, o candidato Gerson Pessoa (Podemos) sai na frente da pesquisa com 56,5%. Em segundo, aparecem empatados tecnicamente, dentro da margem de erro percentual, Emidio de Souza (PT), com 14,9%, e Dr. Lindoso (Novo), com 13,5%. No quarto e último lugar, temos Glória Brito (PCO), com somente 1,5% de intenções de voto. A margem de erro percentual é de 3,8 pontos percentuais. Os indecisos e que não responderam são 5,1%, e nulos e brancos representam 8,5% dos entrevistados.

Se observado o número de rejeição, Emídio de Souza é o candidato com maior número, seguido por Dr. Lindoso. Eles mantém um índice de recusa, respectivamente, de 44,6% e 21,3%. Depois, na lista, aparece Glória Brito com 20%, enquanto Gerson Pessoa cehgou à marca 12,4%. Para a realização da pesquisa, 710 eleitores foram entrevistados entre os dias 6 e 9 de setembro em Osasco. O grau de confiança é de 95% e o levantamento foi registrado no Tribunal Superior Eleitoral sob o número SP-05648/2024.

Publicado por Marcelo Bamonte