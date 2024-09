Justiça Eleitoral suspende propaganda de candidato que liga Eduardo Paes a Sérgio Cabral

Juiz considerou a afirmação ‘inadequada, descontextualizada e inverídica’; campanha de Alexandre Ramagem, candidato à prefeitura do Rio, disse que vai recorrer

ÉRICA MARTIN/THENEWS2/ESTADÃO CONTEÚDO Paes argumenta que a propaganda continha informações falsas que visavam "desconstruir" sua imagem pública



A Justiça Eleitoral decidiu suspender um anúncio publicitário que vincula o prefeito Eduardo Paes (PL) ao ex-governador Sérgio Cabral Filho. A medida foi tomada após a defesa de Paes argumentar que a propaganda continha informações falsas que visavam “desconstruir” sua imagem pública. Até o momento, o pedido de direito de resposta feito pelo advogado do prefeito não foi atendido. A defesa de Eduardo Paes destacou que o conteúdo do comercial sugere erroneamente que Cabral está apoiando sua candidatura nas eleições. Essa associação, segundo os advogados, prejudica tanto a imagem do prefeito quanto sua campanha. O juiz responsável pelo caso considerou a relação entre os dois políticos “inadequada, descontextualizada e inverídica”.

Além de determinar a suspensão do comercial, a Justiça ordenou a remoção imediata de qualquer menção que ligue os nomes de Cabral e Paes nas propagandas eleitorais. A material que associava os dois supracitados era de Alexandre Ramagem, que emitiu uma nota por meio da sua campanha dizendo que “já acionou o departamento jurídico para recorrer da decisão da 238ª Zona Eleitoral” e que “a relação entre o atual prefeito e Sérgio Cabral, por exemplo, é amplamente conhecida. Em abril de 2014, o prefeito enviou uma carta manuscrita tratando o ex-governador como “Querido Amigo” e enaltecendo a amizade “profunda e sincera” entre os dois.”

