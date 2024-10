Lula visitará Fortaleza e Belém para apoiar aliados no segundo turno das eleições municipais

Presidente manifestará apoio a Evandro Leitão, do PT, na capital cearense, e Igor Normando, do MDB, na cidade paraense; ele retorna para Brasília no sábado

ROBERTO SUNGI/ATO PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Viagem marca o início de sua campanha de apoio aos candidatos que avançaram para o segundo turno



O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) está prestes a embarcar em uma nova fase de sua agenda política, com uma viagem programada para Fortaleza no final da tarde desta quinta-feira (1o). Esta viagem marca o início de sua campanha de apoio aos candidatos que avançaram para o segundo turno das eleições municipais. A manhã do presidente em Brasília foi tranquila, sem compromissos oficiais, permitindo-lhe permanecer no Palácio da Alvorada, sua residência oficial, até as 15h. Posteriormente, ele se dirigirá ao Palácio do Planalto para um encontro com a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, antes de embarcar para Fortaleza.

Na capital cearense, o presidente participará de uma série de eventos significativos. Entre eles, estão atividades relacionadas ao programa Minha Casa, Minha Vida, além da entrega de ônibus e inauguração de obras do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC). Essas ações são parte de um esforço contínuo para promover o desenvolvimento social e econômico na região. Além disso, estão previstas ações preparatórias para a Conferência das Partes (COP3), destacando o compromisso do governo com questões ambientais e climáticas. Lá, o petista Evandro Leitão enfrenta André Fernandes no segundo turno.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

A agenda do presidente não para por aí. No sábado, Lula estará em Belém para participar da Romaria Fluvial em comemoração ao Círio de Nazaré, um evento cultural e religioso de grande importância na região. O petista apoia Igor Normando, do MDB, contra Éder Mauro, do PL. Após a celebração, ele retornará a Brasília. O ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, destacou que a agenda de viagens do presidente continuará intensa durante o segundo turno das eleições municipais. O governo está empenhado em defender seus candidatos e em destacar as realizações do último ano.

*Com informações de Luciana Verdolin

*Reportagem produzida com auxílio de IA