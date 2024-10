Nunes não comparece a primeiro debate com Boulos pelo segundo turno das eleições de São Paulo

Ausência transformou o evento em uma sabatina de uma hora com o candidato do PSOL; prefeito alega que há um número excessivo de convites

RENATO S. CERQUEIRA/ATO PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO O candidato à Prefeitura de São Paulo Guilherme Boulos fala com a imprensa em Congonhas, antes de embarcar para Brasília



O primeiro debate do segundo turno das eleições para a Prefeitura de São Paulo, promovido pela CBN, ocorreu sem a presença do atual prefeito e candidato à reeleição, Ricardo Nunes, do MDB. A ausência de Nunes transformou o evento em uma sabatina de uma hora com o candidato Guilherme Boulos, do PSOL. A campanha de Nunes justificou sua ausência alegando um número excessivo de debates, com 12 convites em cerca de 15 dias, o que consideram inviável para conciliar com outras atividades de campanha e suas funções como prefeito. A equipe do emedebista sugeriu a realização de apenas três debates.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Por outro lado, Guilherme Boulos também solicitou uma redução no número de debates, propondo entre sete e nove encontros. Durante a sabatina, Boulos criticou a ausência de Nunes, afirmando que o adversário estaria fugindo da discussão sobre a cidade. Enquanto Boulos seguiu para Brasília para se encontrar com o presidente Lula, seu apoiador, Nunes participou de uma sabatina em outro meio de comunicação e realizou uma caminhada. A ausência de Nunes no debate pode ter gerado desgaste para sua campanha, enquanto Boulos aproveitou a oportunidade para expor suas propostas sem a presença do adversário. A equipe do prefeito está avaliando cuidadosamente suas estratégias, considerando que o adversário tem se saído melhor nos debates.

*Com informações de Beatriz Manfredini

*Reportagem produzida com auxilio de IA