Marçal chama Nunes de ‘Bananinha’ e promete higienizar estrutura da máquina pública

Reprodução/Jovem Pan News Pablo Marçal participou da Sabatina da Jovem Pan



O candidato à prefeitura de São Paulo, Pablo Marçal (PRTB) participou nesta sexta-feira (13) da Sabatina da Jovem Pan e abordou questões sobre sua relação com a Câmara Municipal e a gestão da máquina pública. Ele destacou que, atualmente, nenhum dos 55 vereadores pertence ao seu partido, mas acredita que sua ascensão política pode mudar esse cenário. “Pretendo governar junto com os vereadores eleitos e me conectar com a população para uma administração conjunta”, disse. Questionado sobre sua experiência no setor privado e como isso se traduziria na gestão pública, o candidato foi enfático ao dizer que não pretende quebrar a estrutura da máquina pública, mas sim higienizá-la. Ele criticou atual prefeito da cidade, Ricardo Nunes, apelidando-o de “Bananinha”, por não ter noção da magnitude do orçamento público e por lotear cargos com pessoas que não servem à população. O candidato explicou a diferença entre milhões e bilhões em termos de segundos para ilustrar a escala do orçamento de 120 bilhões de reais.

O candidato também criticou duramente outro adversário, chamando-o de delinquente e acusando-o de depredar patrimônio público e apoiar peculato. Ele elogiou a atuação da Polícia Federal em casos de corrupção e afirmou que a cidade de São Paulo precisa de uma mudança radical. Prometeu um grande programa habitacional, melhorias em saneamento básico e geração de empregos nas periferias. O candidato finalizou dizendo que pretende trazer eficiência à máquina pública por meio de indicações políticas baseadas em competência e empatia, garantindo que apenas pessoas que gostem de servir à população ocuparão cargos de secretário. Ele enfatizou que sua administração será marcada pela transparência e pelo compromisso com o bem-estar dos cidadãos paulistanos.