Marçal e Nunes trocam xingamentos antes de debate

Candidatos protagonizaram uma troca de ofensas antes do debate no Flow, que ocorreu no Clube Sírio

Reprodução Pablo Marçal, do PRTB, troca xingamentos com Ricardo Nunes antes de debata



Pablo Marçal, candidato do PRTB, e Ricardo Nunes, do MDB, protagonizaram uma troca de ofensas antes do debate no Flow, que ocorreu no Clube Sírio. Durante o evento, Marçal não hesitou em disparar xingamentos ao prefeito, chamando-o de “tchutchuca do PCC”, o que gerou um clima tenso entre os dois. Em meio a essa polêmica, Marçal também se manifestou sobre a prisão de seu amigo Gusttavo Lima, expressando confiança de que a situação seria resolvida e que a decisão judicial seria revertida. O candidato aproveitou para mencionar uma recente decisão da Justiça que lhe garantiu o direito de resposta em relação a Tabata.

Além das questões políticas, Marçal revelou que está em um jejum de sete dias, consumindo apenas água. Ele também compartilhou sua intenção de visitar Donald Trump antes do primeiro turno das eleições, o que demonstra sua ambição de se conectar com figuras influentes no cenário internacional.

Publicado por Sarah Américo

*Reportagem produzida com auxílio de IA