Marçal revela pedido a Tarcísio: ‘Não se levante contra mim, pois será ingrato’

Candidato do PRTB à Prefeitura de São Paulo foi o quarto convidado da sabatina promovida pela Jovem Pan News; ele comentou sobre sua relação com o governador de São Paulo

Reprodução/Jovem Pan News Pablo Marçal é o candidato do PRTB à Prefeitura de São Paulo



Durante sua participação na Sabatina JP, série de entrevistas com candidatos à prefeitura de São Paulo, Pablo Marçal (PRTB) detalhou como seria sua relação com o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), caso fosse eleito. Marçal afirmou que, apesar de Tarcísio apoiar fortemente o atual prefeito Ricardo Nunes (MDB), ele está tranquilo quanto a isso. O ex-coach recordou uma reunião no Palácio dos Bandeirantes em que disse ao governador que ele deveria, sim, apoiar Nunes. Mas pediu que não se levantasse contra ele, lembrando que ambos lutaram do mesmo lado em eleições passadas.

Marçal também comentou sobre a possibilidade de apoiar Tarcísio em uma eventual campanha presidencial em 2026. Segundo ele, Tarcísio deve focar na reeleição para continuar resolvendo os problemas do Estado de São Paulo. Sobre quem seria o candidato da direita em 2026, afirmou que não tem como prever o futuro e que, se eleito prefeito, cumprirá seu mandato integralmente. Caso não seja eleito, ele disse que ouvirá o que o povo deseja antes de tomar qualquer decisão. O candidato mencionou um vídeo em sua rede social, no qual Tarcísio o elogia como um transformador de vidas e um homem de Deus. Marçal destacou que ajudou na campanha de Tarcísio em 2022 e que ambos poderiam formar uma dupla eficiente na administração pública. Ele afirma que o atual prefeito é um “defunto” que não será ressuscitado.