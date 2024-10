PSD conquista 847 prefeituras e sai das eleições de 2024 como maior vencedor

Partido de Gilberto Kassab, fundado em 2011, já tinha a maioria das prefeituras antes das votações

Valter Campanato / Agência Brasil Ex-ministro Gilberto Kassab é o atual presidente do PSD



O PSD, liderado por Gilberto Kassab, obteve um expressivo resultado nas eleições, conquistando 878 prefeituras no primeiro turno. Com isso, o partido se tornou o que mais ocupa cargos no Executivo municipal em todo o Brasil. O MDB e o PP também se destacaram, com 847 e 743 prefeituras, respectivamente. O PL, partido do ex-presidente Jair Bolsonaro, ficou em quinto lugar, enquanto o PT, do atual presidente Lula, ocupa a nona posição, com 248 prefeituras. Ainda existem mais de 98 cidades com prefeituras indefinidas, que terão segundo turno agendado para o dia 27 de outubro ou estão sob análise judicial. Dentre essas, 15 são capitais, o que pode alterar o cenário político em algumas regiões do país. O PSOL, por sua vez, não conseguiu conquistar nenhuma prefeitura no primeiro turno.

O ranking das prefeituras conquistadas no primeiro turno revela a seguinte ordem:

1º PSD – 878

2º MDB – 847

3º PP – 743

4º União Brasil- 578

5º PL – 510

6º Republicanos – 430

7º PSB – 309

8º PSDB – 269

9º PT – 248

10º PDT – 148

11º Avante – 135

12º Podemos – 122

13º PRD – 76

14º Solidariedade – 62

15º Cidadania – 33

16º Mobiliza – 20

17º PC do B – 19

18º Novo – 18

19º PV – 14

20º Rede – 4

21º Agira – 3

22º DC – 2

23º PMB – 2

24º PRTB – 1

25º PSOL – 0

O PSD, que foi fundado em 2011, já era o partido com o maior número de prefeitos antes das eleições, apresentando um crescimento de 58% em comparação a 2020. O PL, por outro lado, teve um aumento de 8% em suas prefeituras. O sucesso do PSD é visto como um desafio para o PL, que busca se firmar como o partido com mais prefeituras no país. Após o resultado das eleições, Gleisi Hoffmann, presidente do PT, declarou que o partido está satisfeito com seu desempenho e que está em um processo de reconstrução. Essa afirmação reflete a intenção do PT de se reorganizar e fortalecer sua presença nas esferas municipais, apesar dos desafios enfrentados nas urnas.

Publicado por Sarah Paula

*Reportagem produzida com auxílio de IA