Pablo Marçal recebe alta após agressão de Datena durante debate

O ex-candidato a coach Pablo Marçal, do PRTB, recebeu alta do hospital Sírio Libanês, onde estava internado após um incidente durante um debate. Ele foi agredido pelo jornalista José Luiz Datena, do PSDB, que o atingiu com uma cadeira. Apesar de ter sofrido traumatismo no tórax e no punho, Marçal não apresentou complicações sérias. Após o ocorrido, Marçal declarou que se considera uma vítima do “sistema” e anunciou sua intenção de solicitar a cassação da candidatura de Datena. Ele classificou a agressão como uma “tentativa de homicídio”, mas garantiu que não desistirá de sua campanha política.

Em resposta às acusações, Datena justificou sua atitude como uma reação a ofensas verbais e morais que teria recebido. O jornalista expressou que não se arrepende do que fez, embora tenha manifestado o desejo de que o incidente não tivesse acontecido.

