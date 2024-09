Paraná Pesquisas: Simão Durando lidera opções de voto para Prefeitura de Petrolina com 51,7%

Em segundo lugar, Dr. Julio (PSDB) chegou 22,4%. Em terceiro e quarto lugar, respectivamente, estão Lara Cavalcanti (PL), com 7,6%, e Odacy Amorim (PT), com 5,6%

Divulgação/Paraná Pesquisas Divulgação dos dados foram nesta segunda-feira (16)



O Instituto Paraná Pesquisas divulgou nesta segunda-feira (16), sua pesquisa de intenções de voto para a prefeitura de Petrolina (PE). Para a realização desta pesquisa foi utilizada uma amostra de 710 eleitores. Em primeiro lugar no cenário estimulado, ou seja, onde os candidatos são apresentados ao eleitor, Simão Durando (União Brasil) lidera com 51,7%. Em segundo lugar, Dr. Julio (PSDB) pontua 22,4%. Em terceiro e quarto lugar, respectivamente, temos Lara Cavalcanti (PL) com 7,6% e Odacy Amorim (PT) com 5,6%. Em quinto lugar se encontra Dr. Marcos (Agir) com 1,7% e Maria Clara (UP) em última posição, com 1,3%.

Já em relação à rejeição, em primeiro lugar temos Odacy Amorim com 31,1%. Lara Cavalcanti com 18,6%. Dr. Julio e Dr. Marcos aparecem próximos, com 18% e 16,5%, respectivamente. Simão Durando registra 15,8% e Maria Clara marca 15,6%. De acordo com a Resolução-TSE n.º 23.600/2019, essa pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral sob o n.º PE-02430/2024 para o cargo de Prefeito.