Paraná Pesquisa: professor Alcides lidera com 42,2% as intenções de voto em Aparecida de Goiânia (GO)

Divulgação/ Paraná Pesquisas Dados são de pesquisa desta quarta-feira (11)



O Instituto Paraná Pesquisas divulgou nesta quarta-feira (11) seu levantamento de intenções de voto para a prefeitura de Aparecida de Goiânia. O candidato Professor Alcides (PL) está na primeira posição, com 42,2% de intenções de voto. Em segundo lugar vem Leandro Vilela (MDB) com apenas 33% das citações por parte dos eleitores. Em último, Willian Panda (PSB) pontua 11,1%. Se considerados os níveis de rejeição, a primeira colocação é ocupada por Willian Panda (PSB) com 34,8%. Já em segundo lugar no ranking, está Professor Alcides (PL) contabilizando 24,1%. Em seguida, Leandro Vilela (MDB) com 22,2%.