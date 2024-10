Paraná Pesquisas aponta para reeleição de Rodrigo Manga em Sorocaba

Candidato Republicado tem 74,4% das intenções de votos; Paulinho do Transporte (PT), vem bem atrás com apenas 7,1%

Reprodução/Instagram/@rodrigomangaoficial Rodrigo Manga, prefeito de Sorocaba



Um levantamento realizado pelo Instituto Paraná Pesquisas sobre um as eleições municipais de Sorocaba aponta vitória de Rodrigo Manga (Republicanos), atual prefeito da cidade. O candidato aparece com 74,4% das intenções de votos, um crescimento de 2,3 ponto em relação à pesquisa realizada em agosto. O Segundo colocado, Paulinho do Transporte (PT), vem bem atrás com apenas 7,1% das intenções de votos, seguido por Danilo Balas (PL), com 6,9%. Não sabem ou não respondeu, representa 4,6%, e nenhum, Branco ou Nule, 6,4%. As informações foram coletadas entre os dias 28 de setembro e 1 de outubro. Ao todo, foram ouvidos 700 eleitores, e a margem de confiança é de 3,8 pontos percentuais, para mais ou menos. O candidato do PT é o que tem a maior porcentagem de rejeição, aparece com 36,4%, enquanto Rodrigo manga tem 12,4%. A pesquisa também ouviu os eleitores sobre como eles avaliam a administração do prefeito Rodrigo Manga. Ele é aprovado por 81,9% e desaprovado por 15,4%.