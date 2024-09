Paraná Pesquisas: Bruno Reis (União) lidera para a prefeitura de Salvador com 68,3%

O vice-governador Geraldo Jr. (MDB) se mantém na liderança como candidato mais rejeitado na disputa eleitoral para a prefeitura de Salvador, com 38,5% de citações

O Instituto Paraná Pesquisas divulgou, hoje (2), seu levantamento de intenções de voto para a prefeitura de Salvador. No cenário estimulado, onde são apresentados os candidatos ao entrevistado, o atual prefeito, Bruno Reis (União), segue em alta, somando 68,3% das intenções de voto do eleitorado. Em segundo lugar e muito distante, aparece Geraldo Júnior (MDB) com 9,8%. Em terceiro lugar, pontuando praticamente a margem de erro, temos Kleber Rosa (PSOL). Em quarto e quinto lugar aparecem na lista Victor Marinho (PSTU) e Eslane Paixão (UP), com 1,6% e 1,5%, respectivamente.

O vice-governador Geraldo Jr. (MDB) se mantém na liderança como candidato mais rejeitado na disputa eleitoral para a prefeitura de Salvador. O emedebista não receberia votos de 38,5% dos entrevistados. Victor Marinho, candidato do PSTU, aparece como o segundo mais rejeitado, com 22,1%. Dentro da margem de erro, está empatado tecnicamente com Kleber Rosa (PSOL), que tem 21,3% das citações. Bruno Reis (União) figura na quarta posição quando o quesito é rejeição, com a marca de 17,9%. Foram entrevistados 800 eleitores. De acordo com a Resolução-TSE n.º 23.600/2019, essa pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral sob o n.º BA05268/2024 para o cargo de Prefeito.

