Paraná Pesquisas divulga levantamento sobre a eleição para a Prefeitura de São Carlos

Corrida é liderada por Newton Lima (PT), que alcançou 41,3% das intenções de voto, mas ele está em empate técnico com Netto Donato (PP), que chegou a 36,8%

Divulgação/Paraná Pesquisas Candidato do PT é o líder de levantamento do Instituto Paraná em São Carlos



O Instituto Paraná Pesquisas divulgou nesta quinta-feira (12) um levantamento sobre o cenário eleitoral em São Carlos, no interior de São Paulo. Com apenas três candidatos, a corrida é liderada por Newton Lima (PT), que alcançou 41,3% das intenções de voto, mas ele está em empate técnico com Netto Donato (PP), que chegou a 36,8% — a margem de erro é de 3,8 pontos percentuais. O terceiro postulante ao cargo é Mario Casale (Novo), que tem 8,2%. O pleito em São Carlos não tem segundo turno. Atualmente, a cadeira da prefeitura é ocupada por Airton Garcia, do mesmo partido de Donato. A pesquisa mostrou que Garcia tem 51,5% de aprovação e 43,9% de desaprovação. Sua gestão é considerada boa ou ótima por 37,3% dos eleitores, regular por 30,6% e ruim ou péssima por 30%.

Também foi avaliado o grau de satisfação dos são-carlenses com os governos estadual e federal. Tarcísio de Fretas (Republicanos) é aprovado por 65,1% e desaprovado por 29,9%; os 5,1% restantes não quiseram ou não souberam responder. A administração estadual é avaliada como boa ou ótima por 51,4% dos entrevistados. Outros 28% acham regular e 17,7% consideram ruim ou péssima; 2,8% não quiseram ou não souberam responder. Já o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tem mais desaprovação (53,7%) do que aprovação (42,7%). O governo federal é considerado bom ou ótimo por 30,7% dos eleitores de São Carlos, regular por 26,1% e ruim ou péssimo por 41,2%. Outros 2% não quiseram ou não souberam responder.

Confira as avaliações municipal, estadual e federal