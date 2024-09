Paraná Pesquisas: Junior Filippo lidera as intenções de voto em Guaratinguetá

Candidato do PSD está à frente na disputa, com 40% das intenções de votos, contra 26,2% de Dani Dias (Republicanos) e 20,2% de Regis Yasumura (PL)

Divulgação/Câmara Municipal da Estância Turística de Guaratinguetá Santuário Frei Galvão, ponto turístico da cidade



Uma pesquisa realizada no município de Guaratinguetá, feito pela Paraná Pesquisas, que entrevistou com 650 eleitores, que gera um grau de confiança de 95,0%, com margem de erro de aproximadamente 3,9. O candidato Junior Felippo (PSD) lidera a disputa, com 40% das intenções de votos, contra 26,2% de Dani Dias (Republicanos) e os 20,2% de Regis Yasumura (PL). Além disso, a aprovação da adminstração do atual prefeito Marcos Soliva, é de 60%.