Paraná Pesquisas: Elói Pietá (Solidariedade) lidera para prefeitura de Guarulhos com 31,4%

Divulgação/Paraná Pesquisas



O Instituto Paraná Pesquisas divulgou, hoje (4), sua pesquisa de intenções de voto para a prefeitura de Guarulhos. Para a realização desta pesquisa foi utilizada uma amostra de 800 eleitores. Tal amostra representativa do município de Guarulhos atinge um grau de confiança de 95,0% para uma margem estimada de erro de aproximadamente 3,5 pontos percentuais para os resultados gerais. Em primeiro lugar no cenário estimulado — onde são apresentados os candidatos —, Elói Pietá (Solidariedade) lidera a disputa, com 31,4% de intenções de voto. Depois, em segundo, o vereador Lucas Sanches (PL) aparece com 20,4%. Jorge Wilson (Republicanos) figura um pouco atrás, na terceira colocação, com 17,1%. Em quarto e quinto temos Alencar (PT) e Márcio Nakashima (PDT), com os percentuais, respectivamente, de 8,4% e 5,4%.

Apesar de aparecer em primeiro lugar nas intenções de voto, Elói Pietá também figura no topo da rejeição por grande parte dos eleitores, com a marca de 28,6%. Em segundo lugar, o petista alencar tem 25% cravados de recusa. Em terceiro e quarto, respectivamente, aparecem Jorge Wilson e Waldomiro Ramos (PSB), com 24,5% e 15,8%. Lucas Sanches e Márcio Nakashima figuram as últimas colocações no índice de recusa, com 13,3% e 10% de citações, também respectivamente.De acordo com a Resolução-TSE n.º 23.600/2019, essa pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral sob o n.º SP00473/2024 para o cargo de Prefeito.

Publicado por Marcelo Bamonte