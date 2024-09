Paraná Pesquisas: Toninho Bellini (PSD) lidera para a prefeitura de Itapira com 43,3%

Se considerados os níveis de rejeição, a primeira colocação é ocupada pela Sônia Recchia, com 37,7%

Divulgação Pesquisa de Opinião Pública Município de Itapira



O Instituto Paraná Pesquisas divulgou nesta terça-feira (3) seu levantamento de intenções de voto para a prefeitura de Itapira. O candidato Toninho Bellini (PSD) figura na primeira posição, com 43,3% de intenções de voto. Em segundo lugar, Djalma Oliveira (PL) com 22,7% das citações por parte dos eleitores. Sônia Recchia (PT) pontua apenas 11,9%, ocupando a terceira posição do levantamento. Em quarto lugar, aparece Firmino alcançando 6,6%. Se considerados os níveis de rejeição, a primeira colocação é ocupada pela Sônia Recchia, com 37,7%. Djalma Oliveira ocupa a segunda posição do ranking com 22,8%. Já Toninho Bellini está em terceiro lugar da lista de rejeição, com 22,7%. Firmino está em quarto lugar, alcançando 15,8%.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Para a realização desta pesquisa foi utilizada uma amostra de 640 eleitores. Tal amostra representativa do município de Itapira atinge um grau de confiança de 95,0% para uma margem estimada de erro de aproximadamente 4,0 pontos percentuais para os resultados gerais. De acordo com a Resolução-TSE n.º 23.600/2019, essa pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral sob o n.º SP-01912/2024 para o cargo de Prefeito.

Publicado por Luisa Cardoso