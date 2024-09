Paraná Pesquisas: Fernanda Monteiro (PSD) lidera em Guaratuba com 46% de intenções de voto

Se observado o índice de rejeição, Fernanda Monteiro lidera com com 22%; depois, temos Mauricio Lense, Renato Marin e Almir Capelão, com 18,6%, 18,6% e 16,8%

O Instituto Paraná Pesquisas divulgou nesta terça-feira (17), o resultado da corrida eleitoral em Guaratuba, no litoral do estado. A candidata do PSD, Fernanda Monteiro, lidera a disputa , segundo levantamento, com 46% das intenções de voto, no cenário estimulado, quando o nome dos candidatos é apresentado ao eleitor. Em segundo lugar temos Mauricio Lense (Podemos) computa 34% das intenções de voto. Em terceiro e quarto lugar, respectivamente, mas muito distantes, aparecem Renato Marin (PV) e Almir Capelão (PMB), com 3,8% e 2,0%. Para a realização da pesquisa foi utilizada uma amostra de 500 eleitores. Tal amostra representativa do município de Guaratuba atinge um grau de confiança de 95,0% para uma margem estimada de erro de aproximadamente 4,5 pontos percentuais para os resultados gerais.

Se observado o índice de rejeição, Fernanda Monteiro lidera com com 22%. Depois, temos Mauricio Lense, Renato Marin e Almir Capelão, com 18,6%, 18,6% e 16,8%. Curiosamente, o maior número é de que os eleitores poderiam votar em todos os candidatos, com 28% das citações. De acordo com a Resolução-TSE n.º 23.600/2019, essa pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral sob o n.º PR-02167/2024 para o cargo de Prefeito.

