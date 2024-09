Paraná Pesquisas: Loreno Tolardo (PSD) lidera intenções para prefeitura de Quatro Barras com 49%

Se considerados os níveis de rejeição, a primeira colocação é ocupada por Torres (PMB), com 23,7%

Divulgação Pesquisa de Opinião Pública Município de Quatro Barras



O Instituto Paraná Pesquisas divulgou nesta segunda-feira (9) seu levantamento de intenções de voto para a prefeitura de Quatro Barras. O candidato Loreno Tolardo (PSD) está na primeira posição, com 49,0% de intenções de voto. Em segundo lugar, está Lara (MDB) com apenas 21,7% das citações por parte dos eleitores. Dayane Cordeiro (PV) pontua 9,5%, ocupando a terceira posição do levantamento. Em quarto e quinto com 2,2% e 1,2%, respectivamente, aparecem Alvinho (PRTB) e Torres (PMB). Já no segundo cenário, que inclui as chapas dos candidatos, Loreno Tolardo (PSD) também está em primeiro lugar ao lado de seu vice, Jarbas Mocelin, com 49,5%. A segunda colocada, Lara e seu vice, Gerson Ferreira, contabilizam 22,4% das intenções de votos. Em terceiro e quarto com 9,0% e 2,4%, respectivamente, estão Dayane Cordeiro e João José e Alvinho e Robinho. Em último lugar no ranking, está o candidato Torres com seu vice, Kowalski, pontuando apenas 1,5%.

Se considerados os níveis de rejeição, a primeira colocação é ocupada por Torres, com 23,7%. Já a segunda colocada em ambos cenários de intenção de votos, está a candidata Lara (MDB), com pouca diferença em relação a Torres, contabilizando 23,2%. Em terceiro no ranking, Dayane Cordeiro (PV) pontua 18,3%. Em quarto e quinto lugar, com 17,8% e 15,9%, respectivamente, estão Alvinho (PRTB) e Loreno Tolardo (PSD). Para a realização desta pesquisa foi utilizada uma amostra de 410 eleitores. Tal amostra representativa do município de Quatro Barras atinge um grau de confiança de 95,0% para uma margem estimada de erro de aproximadamente 5,0 pontos percentuais para os resultados gerais. De acordo com a Resolução-TSE n.º 23.600/2019, essa pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral sob o n.º PR-02340/2024 para o cargo de Prefeito.

Publicado por Luisa Cardoso