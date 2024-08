Paraná Pesquisas: Nunes lidera corrida em São Paulo com 24,1%, Boulos tem 21,9% e Marçal chega a 17,9%

Atual prefeito leva vantagem contra todos os adversários no segundo turno; candidato do PRTB cresceu 5,4 pontos em relação ao último levantamento

Divulgação/Paraná Pesquisas Paraná Pesquisas divulgou levantamento sobre a corrida em São Paulo nesta sexta (23)



O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), lidera a corrida eleitoral na capital paulista, segundo um levantamento divulgado nesta sexta-feira (23) pelo Instituto Paraná Pesquisas. Nunes tem 24,1% das intenções de voto contra 21,9% de Guilherme Boulos (PSOL) e 17,9% de Pablo Marçal (PRTB), em um cenário bastante embolado. O ex-coach teve o maior crescimento entre todos os candidatos: 5,4 pontos percentuais desde a última pesquisa. José Luiz Datena (PSDB) é o quarto colocado, com 13,2%, seguido por Tabata Amaral (PSB), que chegou a 7,3%, e Marina Helena (Novo), 3,6%. Pontuaram menos do que 1% Bebeto Haddad (DC), João Pimenta (PCO), Ricardo Senese (UP) e Altino Prazeres (PSTU). O Paraná Pesquisas entrevistou 1.500 pessoas entre os dias 19 e 22 de agosto. A margem de erro é de 2,6 pontos percentuais.

No segundo turno, Ricardo Nunes leva vantagem contra todos os adversários. Foram testados cenários dele contra Boulos (50,7% a 34,2%), Marçal (52,1% e 25,7%) e Datena (52,5% a 32,1%). O levantamento ainda projetou uma disputa entre Boulos e Marçal. O psolista aparece na frente, com 42,9% contra 38,3% do adversário — ou seja, empate técnico, segundo a margem de erro. O deputado federal é quem tem a maior rejeição: 32,7% dos eleitores dizem que não votariam em Boulos de jeito nenhum. Marçal aparece na sequência (25,7%), seguido por Datena (19,5%) e Nunes (15,4%).