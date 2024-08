Paraná Pesquisas: Toninho Colucci (PL) lidera em Ilhabela com 48,4% de intenções de voto

Acerca dos índices de rejeição, Ronaldo Mariano aparece no topo, com 27%; Toninho Colucci, o primeiro nas intenções de voto, figura na segunda posição, com 25,4% de rejeição

O Instituto Paraná Pesquisas divulgou, hoje (28), as intenções de voto para a prefeitura de Ilhabela. No cenário estimulado, Toninho Colucci (PL) lidera a corrida eleitoral com 48,4%. Em segundo lugar, Manoel Marcos (PSD) figura com certa distância da primeira posição, com 26,9%. Em terceiro, temos Diana Almeida (PODEMOS) com 9%. Na penúltima colocação, a Enfermeira Juliana (União Brasil) pontua 1,6%. Em último lugar aparece Ronaldo Mariano (PMB), com somente 0,4%. Para a realização desta pesquisa foi utilizada uma amostra de 700 eleitores.

Acerca dos índices de rejeição, a disputa fica mais apertada. Ronaldo Mariano aparece no topo, com 27%. Toninho Colucci, o primeiro nas intenções de voto, figura na segunda posição, com 25,4% de rejeição. Na terceira posição, Enfermeira Juliana aparece com 24,7%. Diana Almeida é a quarta colocada no índice de rejeição, com 20,6%. O último colocado é Manoel Marcos, mas com um índice relativamente alto, de 19,7%. De acordo com a Resolução-TSE n.º 23.600/2019, essa pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral sob o n.º SP-07679/2024 para o cargo de Prefeito.

Publicado por Marcelo Bamonte