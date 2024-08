Paraná Pesquisas: Rosana Valle (PL) lidera em Santos com 38,6%; Rogério Santos (Republicanos) aparece em 2° com 32,8%

Acerca dos índices de rejeição, Telma de Souza carrega o maior índice de recusa, com 44,3%; Depois, Nando Pinheiro compõe a lista com 23,8%

O Instituto Paraná Pesquisas divulgou, hoje (27), sua pesquisa de intenção de voto para a prefeitura de Santos. Foram analisados dois possíveis cenários, além da rejeição de cada candidato que participa da disputa. No primeiro cenário estimulado, Rosana Valle (PL) lidera as intenções de voto com 38,6%. Em seguida, o candidato do Republicanos, Rogério Santos, chegou à 32,8%. Telma de Souza (PT) figura a terceira colocação, com 15,6%. Por fim, a lista conta com Nando Pinheiro (Avante), com somente 1,1% das intenções de voto.

Em um segundo cenário estimulado, onde só concorreriam os dois candidatos com mais intenção de voto — Rosana Valle e Rogério Santos —, as intenções de voto se fixam em 46,8% contra 43%, respectivamente, o que daria a vitória à candidata do PL. Somente 6,8% dos eleitores responderam que votariam em Nenhum/Branco/Nulo. Os índices de rejeição também foram contabilizados pela pesquisa. Na disputa, Telma de Souza carrega o maior índice de recusa, com 44,3%. Depois, Nando Pinheiro compõe a lista com 23,8% de rejeição. As duas últimas posições são preenchidas por Rosana Valle e Rogério Santos, com 21,8% e 19,5%, respectivamente.

De acordo com a Resolução-TSE n.º 23.600/2019, essa pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral sob o n.º SP-02919/2024 para o cargo de Prefeito.

