Paraná Pesquisas: Welington Formiga (PDT) lidera para prefeitura de Cotia com 41% de intenções de voto

Na rejeição, Ângela Maluf lidera com 33,6%, apesar de figurar em 2° lugar nas pesquisas para voto; depois, em segundo e terceiro lugar, aparecem Welington Formiga e Adilson Lima, com 23,3% e 15,1%

Reprodução/Paraná Pesquisas Para a realização da pesquisa, foi utilizada uma amostra de 700 eleitores. Tal amostra representativa do município de Cotia atinge um grau de confiança de 95,0%



O Instituto Paraná Pesquisas divulgou o levantamento de intençõe de voto para a prefeitura de Cotia. Para a realização da pesquisa, foi utilizada uma amostra de 700 eleitores. Tal amostra representativa do município de Cotia atinge um grau de confiança de 95,0% para uma margem estimada de erro de aproximadamente 3,8 pontos percentuais para os resultados gerais. No cenário estimulado, ou seja, onde são apresentados os candidatos para os eleitores escolherem, Welington Formiga (PDT) lidera com 41% de intenções de voto. Logo atrás, em segundo lugar, Ângela Maluf (PSD) chega perto de Formiga, com 36%. Em terceiro lugar está Adilson Lima (DC) com 3,3% das intenções de voto. No quarto lugar fica Danilo Ramos (PRD), com 2%, empatado com Fernando Confiança (Novo) e em sexto lugar está Cida Aires (PSOL) com 1,7%.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Se observado o índice de rejeição, Ângela Maluf lidera com 33,6%, apesar de figurar em segundo lugar nas pesquisas para voto. Depois, em segundo e terceiro lugar, aparecem Welington Formiga e Adilson Lima, com 23,3% e 15,1%. Olhando mais para baixo na lista, em quarto e quinto lugares, temos Danilo Ramos e Cida Aires, com 14,1% e 13,6%. Fernando Confiança fecha o ranking com 12,4% de recusa por parte do eleitorado. De acordo com a Resolução-TSE n.º 23.600/2019, essa pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral sob o n.º SP-06034/2024 para o cargo de Prefeito.

Publicado por Marcelo Bamonte