Paraná Pesquisas aponta empate técnico na disputa eleitoral pela Prefeitura de Anápolis (GO)

Segundo levantamento divulgado nesta quinta-feira (5), o candidato Antonio Gomide (PT) aparece com 40,4% das intenções de voto e Marcio Correa (PL), com 33%; margem de erro é de 3,7 pontos percentuais para mais ou para menos

Divulgação/Paraná Pesquisa Dados são de pesquisa divulgada nesta quinta (5)



O Instituto Paraná Pesquisas divulgou nesta quinta-feira (5) seu levantamento de intenções de voto para a prefeitura de Anápolis (GO). O candidato Antonio Gomide (PT) configura na primeira posição, com 40,4% de intenções de voto. Em segundo lugar, Marcio Correa (PL) com 33% das citações por parte dos eleitores. Eerizania Freitas (União Brasil) pontua apenas 7%, ocupando a terceira posição do levantamento. Em quarto lugar, aparece Hélio da APAE (PSDB) com 3,9%, no cenário estimulado. Se considerados os níveis de rejeição, a primeira colocação é ocupada por Antonio Gomide (PT), com 31,1%. José de Lima (PMB) ocupa a segunda posição do ranking com 19,5%. Já Eerizania Freitas (União Brasil) está em terceiro lugar da lista de rejeição, com 17%. Marcio Correa (PL) está em quarto lugar, alcançando 16,6%.

De acordo com a Resolução-TSE n.º 23.600/2019, essa pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral sob o n.º SP-01912/2024 para o cargo de Prefeito.

*Publicado por Tamyres Sbrile