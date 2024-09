Polícia abre investigação contra Datena após cadeirada em Pablo Marçal durante debate

A Polícia Civil de São Paulo abriu uma investigação nesta segunda-feira (16) para apurar os crimes de lesão corporal e injúria cometido pelo candidato José Luiz Datena (PSDB) contra Pablo Marçal (PRTB) durante o debate da TV Cultura no último domingo (15). O caso foi registrado no 78º Distrito Policial (Jardins), após Marçal formalizar uma queixa-crime. A agressão ocorreu durante o debate, quando Datena atingiu Marçal com uma cadeira, após uma troca de acusações. O empresário foi levado ao Hospital Sírio-Libanês, onde foi diagnosticado com traumatismo leve na região do tórax e punho direito. Ele recebeu alta nesta segunda.

A defesa de Marçal espera que o inquérito conclua pela ocorrência de lesão corporal grave e injúria. Por outro lado, a Datena informou que entrará com uma queixa-crime contra o candidato do PRTB por calúnia e difamação, em razão de declarações feitas pelo adversário durante o debate. Em nota, a TV Cultura lamentou o ocorrido. Datena foi expulso do evento, conforme as regras previamente acordadas entre os candidatos, enquanto o empresário foi levado a um hospital. O debate foi retomado com a presença dos demais participantes.

A discussão entre os candidatos começou após Marçal questionar Datena sobre sua candidatura e mencionar uma acusação de assédio sexual contra ele, já arquivada pela Justiça. O jornalista reagiu de forma agressiva, levando à confusão que culminou na agressão. A Polícia Civil informou que está analisando as imagens do debate e aguardando os resultados do exame de corpo de delito feito por Marçal.