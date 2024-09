Pablo Marçal pretende pedir cassação de Datena após cadeirada em debate

‘Nós vamos pedir a cassação do registro dele; nós vamos pedir tudo o que precisa ser pedido em nome da sociedade’, disse Marçal na saída do Hospital Sírio-Libanês, onde fez exame de corpo de delito

Reprodução/TV Cultura José Luiz Datena dá uma cadeirada em Pablo Marçal durante debate da TV Cultura



O candidato à Prefeitura de São Paulo pelo PRTB, Pablo Marçal, declarou nesta segunda-feira (16), que tem a intenção de apresentar pedido de cassação do registro de candidatura de José Luiz Datena (PSDB) após ter sido agredido pelo tucano com uma cadeira no debate da TV Cultura no domingo (15). O influenciador conversou com a imprensa ao deixar o Hospital Sírio-Libanês, onde fez exame de corpo de delito no Instituto Médico Legal (IML). O hospital não divulgou boletim médico, mas Marçal afirma ter fraturado o sexto arco costal e machucado a mão.

“Nós vamos pedir a cassação do registro dele. Nós vamos pedir tudo o que precisa ser pedido em nome da sociedade”, disse Marçal na saída do hospital. “Ontem eu fui vítima do Datena, mas eu não sou vitimista. Nós vamos para a guerra. Foi só um esbarrão, não é, Datena?”, acrescentou ele. Marçal afirmou, ainda, que no seu entendimento a cadeirada deveria ser enquadrada juridicamente como “tentativa de homicídio”. Após a agressão, o advogado do candidato do PRTB registrou boletim de ocorrência como “lesão corporal”.

A campanha de Datena ainda não comentou especificamente o pedido de cassação. O apresentador divulgou uma nota em que reconhece que errou ao agredir o adversário, mas diz não se arrepender e que repetiria a cadeirada diante dos ataques que Marçal tem feito contra ele e os demais candidatos. Datena reafirmou que sua candidatura está mantida apesar de ter cancelado compromissos de campanha nesta segunda-feira.

“Eu sou um cara de verdade e, com um gesto extremo, porém humano, expressei minha real indignação por ter, de forma reiterada, sido agredido verbal e moralmente por um adversário que, como todos têm podido constatar, afronta a todos com desrespeito e ultraje, ao arrepio da ética e da civilidade. As acusações que Marçal me fez diante de milhões de pessoas são graves. E absolutamente falsas”, disse Datena.

Ele declarou ainda que preferia que o episódio não tivesse ocorrido, mas diante das mesmas circunstâncias, “não deixaria de repetir o gesto”, que chamou de “resposta extrema a um histórico de agressões perpetradas a mim e a muitos outros por meu adversário”.

“Espero, também, ter lavado a alma de milhões de pessoas que não aguentavam mais ver a cidade tratada com tanto desprezo e desamor por alguém que se propõe a governá-la, mas que quer mesmo é saqueá-la, de braços dados com o crime organizado”, acrescentou.

Entenda o caso

Os dois candidatos se desentenderam durante o debate eleitoral no momento em que Marçal chamou Datena de “jack”, gíria utilizada na prisão para se referir a estupradores, e mencionou uma acusação de assédio sexual de uma repórter contra o apresentador, que respondeu que a denúncia havia sido arquivada por falta de provas. Em seguida, o ex-coach disse que o adversário “não era homem” para agredi-lo como havia ameaçado há cerca de duas semanas no debate da TV Gazeta. Datena, então, deixou seu púlpito, pegou uma cadeira e a arremessou contra o influenciador.

“Quem plantou essa agressão? A própria pessoa. Datena começou fazendo gracinha. Ele tem uma pauta ali com o consórcio comunista do Brasil de me acusar de coisas que eu nunca fiz. Me acusou, levei na altura. Ele levantou uma mentira e eu pus só uma verdade na frente dele. Não suportou”, disse Marçal. Antes da agressão, ele havia sido chamado por Datena de “ladrãozinho de banco acusado e condenado”, em referência à condenação, já prescrita, por participar de uma organização criminosa que aplicava golpes bancários.

Nesta segunda-feira, Marçal também mencionou uma entrevista antes do debate começar na qual o apresentador diz “eu choro, sorrio, se precisar dar porrada, dou porrada”. “Ele premeditou isso”, disse o ex-coach, negando ter “arregado” para Datena. “Eu poderia tomar aquele banco daquele velho tarado e sentar na cara dele. Eu queria ver onde que eu estaria agora. Eu não arreguei, não dei um passo pra trás”, continuou.

Marçal confirmou a informação revelada por Datena de que enviou mensagens ao apresentador antes do debate pedindo desculpas pelas acusações trocadas em encontros passados. O tucano declarou que o material expõe a falta de caráter de Marçal ao tentar uma trégua nos bastidores, mas continuar com a postura agressiva durante o debate.

“Mandei mensagem, sim. Mandei falando ‘isso aqui tá parecendo um zoológico. Você não precisa fazer isso. Me perdoe falar qualquer coisa sua, mesmo que seja verdade’. Ele expôs só um pedacinho da mensagem. Posta tudo, posta sua resposta também. Eu esperava a civilidade sua no debate. Eu, em momento algum, entrei em debate para quebrar ninguém no meio”, continuou o influenciador.

