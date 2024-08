Prazo para mudança temporária de seção de votação acaba nesta quinta-feira

Interessados precisam preencher um formulário específico e enviá-lo à Justiça Eleitoral; regra se aplica a trabalhadores públicos e pessoas com dificuldade de trânsito

Fabio Pozzebom / Agencia Brasil Urna eletrônica



Os eleitores que desejam mudar temporariamente sua seção ou local de votação nas eleições de 2024 dentro do mesmo município têm até esta quinta-feira (22) para realizar essa alteração. Essa possibilidade é destinada a grupos específicos, incluindo presos provisórios, militares, policiais, guardas municipais em serviço, pessoas com deficiência, indígenas, quilombolas, juízes eleitorais e servidores da Justiça Eleitoral. Para efetuar a mudança, os interessados precisam preencher um formulário específico e enviá-lo à Justiça Eleitoral antes do prazo final. Essa medida visa garantir que todos os cidadãos que se enquadram nas categorias mencionadas possam exercer seu direito de voto nas eleições.

As eleições estão marcadas para o primeiro turno no dia 6 de outubro, enquanto o segundo turno, se necessário, ocorrerá em 27 de outubro, mas apenas em municípios que possuem mais de 200 mil eleitores. É fundamental que os eleitores estejam atentos a essas datas para não perderem a oportunidade de participar do processo eleitoral. O voto em trânsito não será permitido nestas eleições. Informações adicionais sobre como realizar a transferência temporária de local de votação podem ser encontradas no site do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), que disponibiliza orientações detalhadas para facilitar o procedimento.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicado por Fernando Keller