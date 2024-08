Prefeito de cidade do Amazonas promete ‘Whey de graça’ caso o candidato que apoia seja eleito

Proposta de Raylan Barroso faz parte de um projeto de academias populares que levaria espaços de musculação gratuitos para moradores de Eirunepé

Raylan Barroso, atual prefeito de Eirunepé, enfatizou a importância da suplementação de proteína para a saúde e o bem-estar da comunidade em seu Instagram



O prefeito de Eirunepé, Raylan Barroso, do União Brasil, fez uma promessa inusitada durante um comício realizado em 23 de agosto. Ele declarou que, se seu candidato à sucessão, Anderson Araújo, do PT, for eleito, haverá a oferta de “whey de graça” para a população. Essa iniciativa faz parte de um plano mais amplo que visa criar academias populares com acesso gratuito à musculação e à suplementação de proteína. Barroso enfatizou a importância da suplementação de proteína para a saúde e o bem-estar da comunidade. Em suas redes sociais, ele compartilhou detalhes sobre os benefícios que essa proposta pode trazer para os moradores de Eirunepé.

“Além de os jovens poderem malhar de forma gratuita, quando terminarem suas atividades, vai ter whey de graça para vocês tomarem a proteína de vocês”, disse o prefeito no vídeo. “Nós temos um projeto que não deu tempo de implantar, mas ele [Anderson Araújo] e o Haroldo [candidato a vice-prefeito na chapa] vão implantar, que é uma academia popular”, declarou Barroso. O prefeito afirmou ainda que o candidato petista vai “tirar o projeto do papel” e, em seu Instagram, disse que a prática “vai virar tendência”.

