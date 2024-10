Propaganda eleitoral no rádio e na TV começa nesta sexta

Durante o primeiro turno, o tempo de televisão e rádio era distribuído de acordo com a representação dos partidos no Congresso e o tamanho das coligações

Montagem/Estadão Conteúdo Além dos blocos de 10 minutos, os candidatos também contam com 20 minutos diários de inserções menores, que variam entre 30 segundos e 1 minuto



Com o retorno do horário político gratuito, as propagandas eleitorais já começaram a ser exibidas no rádio e na televisão a partir desta sexta-feira (11), e continuarão até o dia 25 de outubro. Esta fase da campanha traz mudanças significativas em relação ao primeiro turno, especialmente no que diz respeito ao tempo de propaganda dos candidatos, o que pode influenciar diretamente o resultado. Durante o primeiro turno, o tempo de televisão e rádio era distribuído de acordo com a representação dos partidos no Congresso e o tamanho das coligações. Ricardo Nunes, atual prefeito e candidato à reeleição pelo MDB, tinha a maior fatia, com 6 minutos e meio dos 20 minutos totais disponíveis.

Guilherme Boulos, candidato do PSOL, dispunha de apenas 2 minutos e 22 segundos. No entanto, no segundo turno, as regras mudam, e ambos os candidatos têm agora 5 minutos cada. Além dos blocos de 10 minutos, os candidatos também contam com 20 minutos diários de inserções menores, que variam entre 30 segundos e 1 minuto, veiculadas entre 5 horas da manhã e meia-noite.

Publicado por Luisa Cardoso