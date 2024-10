Reeleição dá o tom na vitória em 11 capitais e 15 estados terão segundo turno

Em São Paulo, o prefeito Ricardo Nunes, do MDB, continua na disputa com Guilherme Boulos, candidato pelo PSOL

Onze das 26 capitais decidiram a disputa às prefeituras em primeiro turno. Apesar das influências nacionais e partidárias, a questão local deu o tom. Assim, obtiveram a reeleição Tião Bocalom (PL) em Rio Branco; Arthur Henrique (MDB) em Boa Vista; Dr. Furlan (MDB) em Macapá; Bruno Reis (União Brasil) em Salvador; Eduardo Braide (PSD) em São Luís; João Campos (PSB) no Recife; João Henrique Caldas (PL) em Maceió; Topázio Neto (PSD) em Florianópolis; Lorenzo Pazolini (Republicanos) em Vitória; e Eduardo Paes (PSD) no Rio.

Em Teresina, a disputa também não terá segundo turno. A diferença em relação às outras dez capitais é que a vitória não ficou com o atual prefeito, Doutor Pessoa (PRD). Ele foi batido por Silvio Mendes (União). O quadro de resultados mostra ainda que, entre os vencedores, se destacam amplamente os partidos de centro e de direita. O Nordeste se destaca entre os prefeitos “campeões de voto”. Mas em Fortaleza haverá segundo turno entre André Fernandes (PL) e Evandro Leitão (PT), deixando de fora o prefeito José Sarto (PDT). Em Belém, ficou de fora Edmilson Rodrigues (PSOL), e a concorrência foi reduzida a Igor (MDB) e Delegado Eder Mauro (PL).

Em Goiânia, Rogério (Solidariedade) não tem mais chance de reeleição e o cargo será disputado ainda neste mês entre Fred Rodrique (PL) e Mabel (União). Em São Paulo, o prefeito Ricardo Nunes (MDB) continua na disputa com Guilherme Boulos (PSOL). Em Porto Alegre, Sebastião Melo (MDB) ficou muito próximo de vencer, mas voltará a disputar o eleitorado com Maria do Rosário (PT). Em Belo Horizonte, o atual mandatário, Fuad Noman (PT), enfrentará André Fernandes (PL). Em Campo Grande, a prefeita Adriane Lopes (PP) buscará a reeleição contra Rose Modesto (União).

David Almeida (Avante) sai na frente na tentativa de se manter no cargo em Manaus, mas enfrentará o Capitão Alberto Neto (PL) no segundo turno. Da mesma forma, em João Pessoa, o prefeito Cícero Lucena (PP) não conseguiu por menos de 1% dos votos válidos a reeleição, mas sai na frente de Marcelo Queiroga (PL). Em Curitiba, Aracaju, Cuiabá, Natal, Palmas e Porto Velho, os atuais mandatários não podiam se candidatar – e em todas haverá segundo turno. O Distrito Federal não participa desta eleição.

Na capital paranaense, Eduardo Pimentel (PSD) disputará o segundo turno com Cristina Graeml (PMB). Já o candidato do União à prefeitura de Natal, Paulinho Freire, irá disputar o segundo turno com a candidata do PT, Natália Bonavides. Essa disputa (Abilio, pelo PL, e Lúdio, pelo PT) se repetirá em Cuiabá. Em Aracaju, a eleição ficará entre PL (Emilia Correa) e PDT (Luiz Roberto). Em Porto Velho, a votação do dia 27 será entre Mariana Carvalho (União) e Léo (PODE). E em Palmas a disputa será entre Janad Valcari (PL) e Eduardo Siqueira Campos (PODE).

