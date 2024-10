TSE produz cerca de 220 mil novas urnas eletrônicas para eleições de 2024

Com mais de 153 milhões de eleitores registrados, a expectativa é que o processo de votação ocorra de forma rápida, segura e eficiente

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) anunciou a produção de quase 220 mil novas urnas eletrônicas para as eleições de 2024. Essas unidades, do modelo 2022, foram criadas para substituir as urnas fabricadas entre 2009 e 2011, que já não atendem mais aos requisitos de uso. Com mais de 153 milhões de eleitores registrados, a expectativa é que o processo de votação ocorra de forma rápida, segura e eficiente. A fabricação das novas urnas foi realizada pela Positivo Tecnologia, em Ilhéus, na Bahia, empresa que venceu a licitação em 2021. O TSE também foi responsável pelo desenvolvimento dos softwares que operam esses equipamentos. Além das 220 mil urnas do modelo mais recente, há ainda 225 mil unidades do modelo 2020, que contam com um processador mais avançado e um sistema de criptografia melhorado.

A produção das urnas do modelo 2022 foi finalizada em 17 de abril, resultando em um total de 571.024 urnas disponíveis, incluindo aquelas destinadas à contingência e reserva técnica. Esses dispositivos são projetados para ter uma vida útil de dez anos e, após esse período, são descartados de maneira ecológica, com a reciclagem de aproximadamente 99% de seus componentes. Uma novidade para este ano é a inclusão de um recurso de acessibilidade nas urnas, chamado Letícia. Essa funcionalidade foi desenvolvida para auxiliar eleitores com deficiência visual, proporcionando orientações durante o processo de votação para aqueles que são cegos ou têm baixa visão.

Publicado por Sarah Paula

*Reportagem produzida com auxílio de IA