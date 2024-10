São Paulo recolhe 142 toneladas de santinhos após primeiro turno das eleições municipais

Para essa tarefa, foram mobilizados 3.618 agentes de limpeza e 255 caminhões; na mesma etapa de 2022, resíduos jogados na rua totalizaram 57 toneladas

No último domingo, dia 6, a Prefeitura de São Paulo realizou uma operação de limpeza que resultou na remoção de 142 toneladas de resíduos das ruas. Essa ação foi necessária devido à grande quantidade de santinhos deixados após o primeiro turno das eleições municipais. Para essa tarefa, foram mobilizados 3.618 agentes de limpeza e 255 caminhões, um aumento significativo em comparação às 57 toneladas recolhidas no primeiro turno de 2022. A presença excessiva de santinhos nas vias públicas é considerada uma forma de propaganda eleitoral irregular, sujeita a penalidades que variam de R$ 2.000 a R$ 8.000.

Além disso, a veiculação de qualquer tipo de propaganda no dia da eleição é estritamente proibida, podendo acarretar detenção de seis meses a um ano, além de multas que podem chegar a R$ 15.961,50. Em resposta a essa situação, promotores de Justiça Eleitoral da cidade já processaram 22 candidatos por essa infração. O desembargador Silmar Fernandes, presidente do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP), manifestou sua preocupação com a quantidade de santinhos encontrados nas ruas e criticou a falta de conscientização sobre as regras eleitorais.

O TRE-SP, por sua vez, lançou uma campanha para incentivar o encaminhamento de sobras de materiais de campanha para cooperativas de reciclagem, visando minimizar os danos ambientais.

