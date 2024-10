Boulos levanta suspeitas sobre finanças de Nunes em debate municipal

Psolista insinuou que o mdbista estaria envolvido em práticas de caixa dois, embora tenha reconhecido não possuir evidências concretas; campanha do prefeito prometeu processos na justiça comum e eleitoral

RENATO S. CERQUEIRA/ATO PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Boulos se prepara para viajar a Brasília, onde gravará material de campanha ao lado do presidente Lula



Guilherme Boulos, candidato do PSOL à Prefeitura de São Paulo, levantou suspeitas sobre a conduta financeira de seu concorrente, o atual prefeito Ricardo Nunes, do MDB. Durante um debate organizado pelo Grupo Globo, Boulos insinuou que Nunes estaria envolvido em práticas de caixa dois, embora tenha reconhecido não possuir evidências concretas para respaldar suas alegações. Em resposta, Nunes informou ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) que sua campanha arrecadou R$ 44,9 milhões e anunciou sua intenção de processar Boulos por suas declarações.

O prefeito também aproveitou a oportunidade para criticar o adversário, lembrando que Boulos já enfrentou condenações judiciais por disseminar informações falsas. Além das acusações, Boulos expressou sua insatisfação com a ausência de Nunes no debate, chamando-o de “fujão”. Ele prometeu realizar um ato em frente à prefeitura caso os debates fossem cancelados, enquanto a equipe de Nunes manifestou preocupações sobre possíveis atos de vandalismo e invasões.

O candidato do PSOL também comentou sobre os apoios que recebeu, incluindo o do vice-presidente Geraldo Alckmin, do PSB. Boulos destacou como a atual conjuntura política possibilitou a formação de alianças inesperadas e mencionou suas propostas voltadas para atrair eleitores de Pablo Marcial, do PRTB, como o incentivo ao empreendedorismo e investimentos em esportes nas escolas.

Por fim, Boulos se prepara para viajar a Brasília, onde gravará material de campanha ao lado do presidente Lula, do PT. Durante essa visita, ele pretende discutir estratégias para integrar propostas que fomentem o empreendedorismo em sua plataforma eleitoral.

