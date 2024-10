‘São Paulo votou pela mudança, e isso estará em jogo no segundo turno’, diz Boulos

Candidato do PSOL vai enfrentar Ricardo Nunes no dia 27 de outubro

ROBERTO SUNGI/ATO PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Candidato à Prefeitura de São Paulo Guilherme Boulos (PSOL) vai enfrentar Ricardo Nunes no segundo turno



O candidato à prefeitura de São Paulo, Guilherme Boulos, fez uma declaração na noite deste domingo (6), após um pouco mais de 99% das urnas apuradas, e que mostravam ele no segundo turno jungo com Ricardo Nunes. Apesar da disputa ainda não ter sido concretizada, Boulos dava como certo sua participação no segundo turno no dia 27 de outubro. Em sua fala, ele agradeceu os votos recebidos e disse que São Paulo votou pelas mudanças. “Quero agradecer aos votos, aquele que votaram pela mudança e no 50 no hoje. Também quero dialogar com aquele que não votaram na gente no primeiro turno”, disse. “A enorme maioria do povo de São Paulo votou pela mudança, e agora no segundo turno, é o que vai estar em jogo. Se você acha que São Paulo está uma cidade segurança, bem no SUS e que os ônibus não estão lotados, vocês concordam com nosso adversário.

Se querem mudar, venham comigo e com a Marta”, declarou Boulos no seu palaque eleitoral, acompanhado da vice e Marina Silva. “São Paulo é a cidade mais rica do Brasil e da América Latina, nossa missão é fazer com que essa riqueza chegue para todo. Agora nossa missão é apresentar um projeto de Justiça Social de uma cidade mais humana, uma cidade que seja para todos”, concluiu o candidato que tenta chegar à prefeitura pela primeira vez. Em 2020, ele concorreu às eleições com Bruno Covas, mas perdeu. Atualmente ele é apadrinhado pro Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e tem Marta Suplicy como vice. A decisão do segundo turno entre Boulos e Ricardo Nunes, atual prefeito de São Paulo, só foi definida após 99,52 das urnas apuradas. Nunes teve 29,48% dos votos contra 29,07% de Boulos.