Silas Malafaia critica Pablo Marçal e diz que ele não é digno do voto da direita

Pastor levantou questionamentos sobre a participação tardia de Marçal em um evento bolsonarista

O pastor Silas Malafaia fez críticas ao candidato Pablo Marçal, rotulando-o como “narcísico” e afirmando que ele não merece o apoio da direita e dos evangélicos. Malafaia levantou questionamentos sobre a participação tardia de Marçal em um evento bolsonarista, insinuando que o candidato poderia estar temeroso ou ter feito um acordo com o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes. Em resposta, Marçal declarou que ainda nutre carinho por Malafaia, apesar do ressentimento que o pastor demonstra em relação a ele. O candidato também insinuou que Malafaia estaria tentando se beneficiar da situação atual, o que gerou mais tensão entre os dois.

Malafaia, por sua vez, acusou Marçal de não ter promovido o ato em suas redes sociais e sugeriu que ele estava tentando criar uma “cortina de fumaça” para desviar a atenção de uma reportagem relacionada a ordens do gabinete de Moraes. O pastor revelou que tem recebido críticas de outros membros da direita por sua postura em relação a Marçal, mas defendeu a necessidade de se manifestar contra comportamentos que considera inadequados. Marçal tem se mostrado cauteloso ao criticar diretamente Alexandre de Moraes, o que tem gerado descontentamento entre os apoiadores de Bolsonaro.

Em uma recente participação no programa Roda Viva, ele mencionou que o STF está excessivamente “politizado”, mas evitou fazer declarações mais incisivas sobre o assunto. No último domingo (8), o ex-presidente Jair Bolsonaro divulgou um vídeo em que chama Marçal de “traidor” e “aproveitador”, evidenciando a deterioração da relação entre eles. O vídeo sugere que Marçal estaria com receio de Moraes, enquanto o candidato afirma não ter problemas com o ministro, acentuando ainda mais a divisão entre os aliados.

