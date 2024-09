Tabata Amaral brinca com apelido de ‘Chatabata’ e critica promessas fantasiosas: ‘É como o Jogo do Tigrinho’

Candidata do PSB agradeceu o apoio das mulheres e diz que elas entendem que promessas fáceis podem destruir a vida de suas famílias

Reprodução/JovemPanNews Tabata Amaral (PSB) participa da Sabatina da Jovem Pan



Tabata Amaral (PSB) criticou nesta terça-feira (10), durante a Sabatina da Jovem Pan, os candidatos que fazem promessas exuberantes para os eleitores e comparou as propostas com o “Jogo do Tigrinho’. Segundo ela, tratam-se de promessas “fantasiosas para atrair mais eleitores do que propostas concretas”, e disse que ela é uma “candidata que se posiciona contra a venda de ilusões”. “Atualmente, o conteúdo sério e responsável não seduz tanto quanto promessas irreais, como a construção de prédios de um quilômetro de altura ou a distribuição de grandes somas de dinheiro”, disse Tabata, que disse que se trataram de promessas em que poucos ganham às custas de muitos que perdem. A candidata do PSB identifica que seu público principal é composto por mulheres, mães e avós, que são mais impactadas quando a administração pública falha, e que se essas mulheres entendem que promessas fáceis podem destruir a vida de suas famílias. “Elas são as que mais sofrem quando os serviços públicos não funcionam, como levar os filhos ao médico ou lidar com a falta de segurança nas ruas”, diz.

Apesar de ser uma das candidatas menos conhecidas, ela destaca que tem crescido em todas as pesquisas e possui a menor rejeição e a imagem mais positiva. Tabata acredita que, com mais tempo de campanha, é possível conquistar mais eleitores. Ela confia que, no dia da eleição, os eleitores usarão o bom senso, valorizando a honestidade e a preparação dos candidatos, independentemente de ideologias políticas. A candidata enfatiza que a verdadeira mudança vem de propostas realistas e da responsabilidade com o futuro da população. Ela acredita que, ao focar em soluções práticas e viáveis, é possível construir uma sociedade mais justa e eficiente.