Tarcísio de Freitas fortalece campanha de reeleição de Ricardo Nunes em São Paulo

Governador acompanhou o candidato em caminhada no Capão Redondo, Zona Sul de São Paulo nesta quarta-feira (28)

LEANDRO CHEMALLE/THENEWS2/ESTADÃO CONTEÚDO Nunes e Tarcísio em campanha em São Paulo



Tarcísio de Freitas, do Republicanos, tem se dedicado a fortalecer sua atuação como cabo eleitoral na cidade de São Paulo, apoiando a candidatura à reeleição do prefeito Ricardo Nunes, do MDB. Com a entrada de Pablo Marçal, do PRTB, na disputa, Tarcísio busca consolidar a coligação e evitar a fragmentação do eleitorado de direita. Ele se posicionou como um dos principais defensores de Nunes dentro do bolsonarismo, participando ativamente da campanha e colaborando na escolha do vice, coronel Ricardo Mello Araújo. A relação entre Tarcísio e Nunes tem se intensificado, com ambos trocando elogios publicamente e demonstrando apoio mútuo.

O governador mobilizou seus aliados para fortalecer a campanha do prefeito, utilizando suas aparições na mídia para ressaltar a importância da colaboração entre o governo estadual e a administração municipal. Para Tarcísio, a reeleição de Nunes é fundamental para garantir a continuidade de uma gestão que atenda aos seus interesses. Além disso, Tarcísio está empenhado em persuadir Bolsonaro a se distanciar da candidatura de Marçal, argumentando que a presença do ex-coach na corrida eleitoral poderia abrir caminho para um governo de esquerda em 2028.

Ele propõe que as agendas conjuntas sejam intensificadas e que os programas de campanha enfatizem as realizações da gestão de Nunes, ressaltando a parceria entre eles. A campanha de Nunes conta com Tarcísio como seu principal cabo eleitoral, e há uma expectativa de que ele apareça com frequência nas inserções do horário eleitoral gratuito. Essa estratégia visa não apenas fortalecer a imagem de Nunes, mas também consolidar a união da direita em um momento crucial para as eleições municipais.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicado por Fernando Keller