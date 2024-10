Tarcísio de Freitas se destaca em eleições e fortalece sua posição política em São Paulo

Sua atuação foi crucial para que Ricardo Nunes, do MDB, conseguisse avançar para o segundo turno na capital paulista,

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, do Republicanos, obteve um resultado positivo em sua primeira experiência como cabo eleitoral, mesmo enfrentando uma derrota em Guarulhos. Sua atuação foi crucial para que Ricardo Nunes, do MDB, conseguisse avançar para o segundo turno na capital paulista, o que fortalece a posição política de Tarcísio. Além disso, seu partido viu um crescimento significativo no interior, quadruplicando sua representação. Apesar do avanço de Nunes, a diferença de apenas 81 mil votos em relação a Pablo Marçal, do PRTB, revelou as dificuldades de Tarcísio em mobilizar o eleitorado de direita.

Em Guarulhos, no entanto, Tarcísio enfrentou um revés com a candidatura de Jorge Wilson, que ficou em terceiro lugar. A fragmentação do voto entre os candidatos da direita na cidade permitiu que Lucas Sanches, do PL, se destacasse e liderasse a disputa. No balanço geral, Tarcísio celebra a vitória de Nunes e o crescimento do Republicanos, que passou de 22 para 80 prefeituras.

Em cidades como Santos e São José dos Campos, ele optou por uma postura neutra, mas a vitória de qualquer um de seus aliados será benéfica para sua estratégia política. Um dos principais destaques da eleição foi seu secretário de Governo, Gilberto Kassab, que conseguiu eleger 201 prefeitos pelo PSD, contribuindo para um equilíbrio nas forças políticas do estado.

