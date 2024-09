‘Toda eleição em São Paulo impacta no Brasil’, diz Boulos sobre polarização entre Lula e Bolsonaro

Segundo o candidato do Psol, embora a eleição seja local, o resultado terá implicações nacionais, especialmente se um projeto de direita vencer

Reprodução/Jovem Pan News Guilherme Boulos participa da Sabatina da Jovem Pan



Durante participação na Sabatina da Jovem Pan, o candidato a prefeitura de São Paulo, Guilherme Boulos, falou sobre a questão da polarização nas eleições municipais de São Paulo e seu impacto no cenário nacional. “A eleição em São Paulo tem repercussões em todo o Brasil devido à sua importância econômica e política. E ela reflete a polarização e divisão entre presidente Jair Bolsonaro (PL) e Luiz Inácio Lula da Silva (PT)”, disse Boulos, acrescentando que “embora a eleição seja local, o resultado terá implicações nacionais, especialmente se um projeto de direita vencer”. Os candidatos a qual ele se refere são Ricardo Nunes e Pablo Marçal. Apesar de reconhecer diferenças entre os dois, ele argumentou que ambos representam um projeto autoritário e com ligações suspeitas com o crime organizado.

O político foi questionado sobre sua postura em relação a casos de corrupção, especificamente a “rachadinha”. Ele defendeu que rachadinha é crime, independentemente de quem a cometa, mas explicou que, como relator do caso envolvendo André Janones, seguiu a jurisprudência do Conselho de Ética da Câmara, que não julga atos cometidos antes da atual legislatura. Ele ressaltou que, embora não concorde com essa jurisprudência, ela deve ser aplicada de forma consistente. Concluindo, o Boulos afirmou que, se Janones cometeu o crime, deve ser punido pela justiça. Ele reiterou a importância de manter a integridade e a transparência no processo eleitoral, destacando que a luta contra a corrupção é fundamental para a construção de um país mais justo e democrático.