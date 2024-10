TSE informa que 2.651 urnas eletrônicas foram substituídas e uma seção realiza registro manual de votos

O TSE também disse que no aplicativo do e-Título, via digital do título de eleitor, foram registradas 2.457.738 justificativas por georreferenciamento

EFE/ Joédson Alves Primeiro turno das eleições municipais ocorre neste domingo (6



No primeiro turno das eleições municipais neste domingo (6), houve a substituição de 2.651 urnas eletrônicas (0,50% do total de urnas) até as 15h30, segundo boletim do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Além disso, até o momento, apenas uma seção eleitoral precisou realizar o registro manual de votos.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

O TSE também informou que no aplicativo do e-Título, via digital do título de eleitor, foram registradas 2.457.738 justificativas por georreferenciamento. Além disso, também foram apontadas 199 640 justificativas no exterior.