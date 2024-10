Eleitores relatam dificuldade para acessar o e-Título neste domingo

Segundo o TSE, a situação não se deve a uma falha técnica, mas sim a uma ‘fila virtual’ gerada pelo elevado número de acessos simultâneos ao sistema

Marcelo Casal Jr./Agência Brasil Ferramenta possibilita verificar o local onde votar, quitação eleitoral, emissão de justificados e justificativa de eventuais ausências



Neste domingo (6), durante o primeiro turno das eleições de 2024, muitos usuários relataram dificuldades ao tentar acessar o e-Título, a versão digital do título de eleitor. O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) esclareceu que a situação não se deve a uma falha técnica, mas sim a uma “fila virtual” gerada pelo elevado número de acessos simultâneos ao sistema.

O e-Título é uma ferramenta que facilita a vida dos eleitores, permitindo que apresentem seu título na hora da votação, verifiquem o local onde devem votar, emitam certificados de quitação eleitoral e justifiquem eventuais ausências. Para aqueles que precisavam justificar a ausência, o prazo se estendia até às 17 horas do mesmo dia. Em um movimento para evitar sobrecargas no sistema, o TSE decidiu suspender o download do aplicativo durante o dia das eleições. Assim, apenas os usuários que já tinham o aplicativo instalado puderam utilizá-lo.

A liberação para novos downloads será feita a partir de segunda-feira, 7 de outubro. Para utilizar exclusivamente o e-Título, é imprescindível que o eleitor tenha realizado o cadastro de sua biometria na Justiça Eleitoral. Aqueles que não completaram esse procedimento devem apresentar um documento de identificação com foto, como carteira de identidade, habilitação ou passaporte, para garantir sua participação no pleito.

