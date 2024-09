TSE proíbe apostas online relacionadas às eleições de 2024

Atualmente, legislação brasileira permite apostas apenas em eventos esportivos e jogos virtuais, não incluindo que aplicativos envolvam bets relacionadas a eleições

Daniel Teixeira/Estadão A medida do TSE visa garantir um ambiente eleitoral mais seguro e transparente



O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) tomou uma decisão importante ao aprovar uma resolução que proíbe as apostas online relacionadas às eleições de 2024. A ministra Cármen Lúcia, que preside o tribunal, enfatizou a urgência de combater práticas que possam comprometer a integridade do processo eleitoral, classificando essas apostas como um “ilícito eleitoral”. Antes da nova norma, pelo menos seis plataformas estavam oferecendo apostas sobre candidatos a prefeitos em várias cidades, permitindo que os usuários apostassem dinheiro na vitória de determinados concorrentes. Após a divulgação de reportagens sobre essa prática, algumas dessas empresas decidiram suspender seus serviços.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Atualmente, a legislação brasileira permite apostas apenas em eventos esportivos e jogos virtuais, não incluindo apostas relacionadas a eleições. O Ministério da Fazenda esclareceu que as apostas fora dessas categorias não são regulamentadas pela legislação vigente, mas não deixou claro se seriam consideradas ilegais. O TSE sinalizou que a questão poderia ser analisada pela corte. A medida do TSE visa garantir um ambiente eleitoral mais seguro e transparente, evitando que a especulação financeira interfira nas escolhas dos eleitores. A resolução reflete a preocupação do tribunal em preservar a lisura do processo democrático, especialmente em um ano eleitoral.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicado por Marcelo Seoane