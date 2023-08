Eleitores de Cuiabá avaliam de forma diferente os governos municipal, estadual e federal

Mais de 66% desaprovam a gestão do prefeito Emanuel Pinheiro, enquanto o governador do Estado, Mauro Mendes, é aprovado por 73% dos eleitores da capital; já 55% desaprovam a administração federal

Luiz Alves/Flickr/Prefeitura de Cuiabá Em 2020, Emanuel Pinheiro foi reeleito para o segundo mandato com mais de 135 mil votos



Uma pesquisa de opinião pública realizada no município de Cuiabá, capital do Estado de Mato Grosso, revelou que 66,3% dos eleitores não aprovam a gestão do prefeito Emanuel Pinheiro (MDB). Desse grupo, 47,4% dos participantes avaliaram a gestão como péssima. Em contrapartida, 28,1% dos eleitores aprovam a administração. O levantamento foi divulgado nesta terça-feira, 8, pelo Instituto Paraná Pesquisas. Questionados sobre em quem votariam na eleição municipal de forma espontânea, 77,4% disseram não saber. Além disso, 9,5% votariam nulo ou branco. Entre os candidatos, Abilio Brunini (PL) teria 5,3% dos votos, enquanto Eduardo Botelho (União) teria 3,2%. Já Emanuel Pinheiro (MDB) teria 2,2% dos votos. Em relação à gestão do governador Mauro Mendes (União), 72,6% dos eleitores de Cuiabá aprovam o seu governo, com a maioria dos participantes (37,1%) considerando a administração como boa. Por fim, 54,5% dos eleitores da capital de Mato Grosso desaprovam a gestão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), sendo que 38,9% consideram a administração como péssima.