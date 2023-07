Eletrobras demite diretor denunciado por fraude à CVM

Vice-presidente de comercialização, José Carlos de Abreu Guimarães anteriormente dirigiu uma das empresas ligadas à Delta Energia, alvo de apuração na Comissão de Valores Mobiliários

Fernando Frazão/Agência Brasil Decisão foi formalizada nesta segunda-feira, 3



Citado em uma denúncia apresentada à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) por suposta fraude em operações do grupo Delta Energia, João Carlos de Abreu Guimarães foi destituído da vice-presidência de comercialização da Eletrobras, de acordo com comunicado ao mercado emitido pela empresa nacional de energia elétrica nesta segunda-feira, 3. A demissão ocorre poucos meses após o executivo ter sido contratado em meio ao processo de abertura de capital, que manteve apenas 43% das ações com a União. Guimarães começou a trabalhar na Eletrobras antes da denúncia de fraude na Delta, empresa do segmento de comercialização de energia elétrica, que também atua no ramo de energia, gás, etanol e produção de biodiesel.

A Eletrobras já havia emitido comunicado apontando que os fatos narrados na denúncia de operações da Delta não estavam relacionadas à atuação da empresa. Por fim, o comunicado de hoje indicou o desligamento do profissional, sem detalhes. “A Companhia manterá o mercado informado sobre o preenchimento da posição de que trata este

comunicado”, disse. Quanto à denúncia contra o executivo, a empresa diz que aguarda o resultado da apuração por parte da CVM. “Ele lista acusações que não se sustentam e contêm inverdades a respeito do funcionamento dos fundos e das operações realizadas”, disse a Delta, acrescentando que ainda não foi oficiada pela CVM e que buscará esclarecer todos os fatos perante autoridades, além de reparação pelas “acusações infundadas”.